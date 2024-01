Software Aktie News: Software verliert am Dienstagvormittag

Software im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 38,14 EUR ab.

Die Software-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 38,14 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 37,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,20 EUR. Zuletzt wechselten 687 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 2,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,57 EUR je Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Software wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

