Software Aktie News: Software am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Software gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,86 EUR.

Die Software-Aktie konnte um 15:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 31,86 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 31,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 31,76 EUR. Zuletzt wechselten 276.644 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 72,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,63 EUR aus.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Software dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

