Software Aktie News: Software am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Software gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:04 Uhr wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,76 EUR nach oben. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 31,78 EUR zu. Bei 31,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.354 Software-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,81 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,63 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Am 17.07.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

