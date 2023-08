Software Aktie News: Software verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 31,60 EUR.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:34 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 31,60 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 31,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.076 Software-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 35,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,52 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 226,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

