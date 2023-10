Software Aktie News: Software am Mittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Software zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 31,80 EUR bewegte sich die Software-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Software-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Software-Aktie bei 31,98 EUR. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 31,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,78 EUR. Bisher wurden heute 2.329 Software-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 12,83 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 41,89 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Software 226,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 226,90 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach