Software Aktie News: Software kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 31,66 EUR.

Die Software-Aktie bewegte sich um 09:08 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 31,66 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,66 EUR aus. Bei 31,66 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 31,66 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 13,08 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,57 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach