Software Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Software

Die Aktie von Software gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 38,48 EUR. Der Kurs der Software-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,60 EUR. Zuletzt wechselten 2.499 Software-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,22 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 1,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,57 EUR für die Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Software.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

