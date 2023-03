Software Aktie News: Software tendiert am Freitagvormittag tiefer

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 19,88 EUR. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 19,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.178 Software-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,08 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2022. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 39,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,58 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,03 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,59 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

