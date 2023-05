Software Aktie News: Anleger greifen bei Software am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Software 32,96 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 33,48 EUR. Bei 33,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 60.238 Stück.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,63 EUR an.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,90 EUR umgesetzt, gegenüber 206,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

