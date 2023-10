Software Aktie News: Software am Mittag nahe Nulllinie

Software im Blick

Die Aktie von Software hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Software-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,92 EUR.

Die Software-Aktie bewegte sich um 09:30 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,92 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 31,92 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Software-Aktie bisher bei 31,80 EUR. Bei 31,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 376 Software-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 11,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,11 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,50 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Software einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

