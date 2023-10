Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 31,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 0,4 Prozent auf 31,80 EUR. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 31,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 6 Stück.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. 12,83 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Abschläge von 41,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

