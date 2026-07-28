Palantir-Aktie springt an: Umsatz steigt kräftig - Gewinn höher als erwartet

KI-Nachrichtenüberblick

• Palantir erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Gewinn von 0,41 US-Dollar pro Aktie, deutlich mehr als im Vorjahr (0,13 US-Dollar) und über den Analystenerwartungen von 0,344 US-Dollar.

• Der Umsatz stieg auf 1,94 Milliarden US-Dollar, übertraf die Erwartungen von 1,81 Milliarden US-Dollar und zeigt eine positive Geschäftsentwicklung.