Zahlen überzeugen: Palantir liefert spektakuläres Quartal - Aktie schießt nach oben

Software-Bilanz

04.08.26 07:01 Uhr

Der Softwarekonzern Palantir hat am Montagabend seine Bücher geöffnet. So lief die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal.

• Palantir erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Gewinn von 0,41 US-Dollar pro Aktie, deutlich mehr als im Vorjahr (0,13 US-Dollar) und über den Analystenerwartungen von 0,344 US-Dollar.

0,41 US-Dollar je Aktie hat der Software- und Dienstleistungskonzern Palantir im zweiten Jahresviertel 2026 erwirtschaftet. Damit verdiente das von Peter Thiel gegründete Unternehmen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 0,13 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Die Analystenerwartungen konnte Palantir mit seiner Gewinnentwicklung schlagen, Experten waren im Vorfeld von einem EPS von 0,344 US-Dollar ausgegangen.

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Der Umsatz entwickelte sich daneben positiv: Nach 1,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum setzte Palantir im aktuellen Berichtsquartal 1,94 Milliarden US-Dollar um und übertraf damit die Markterwartungen, die bei Umsätzen von 1,81 Milliarden US-Dollar gelegen hatten. Im Jahresvergleich legten die Erlöse damit um 93 Prozent zu. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel.

US-Geschäft treibt das Wachstum an

Das starke Wachstum kam vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt beliefen sich im zweiten Quartal auf 1,57 Milliarden US-Dollar und lagen damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen US-Dollar. Palantir liefert unter anderem Software zur Auswertung von Geheimdienst- und Militärinformationen. Die Software wird unter anderem vom US-Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt. Das Geschäft mit US-Unternehmen stieg derweil um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar.

Palantir-Chef positioniert Unternehmen gegen KI-Vorreiter

Palantir-Chef Alex Karp nutzt den geschäftlichen Rückenwind zudem, um das Unternehmen als Gegengewicht zu führenden KI-Entwicklern wie OpenAI und Anthropic zu positionieren. Palantir könne Unternehmen dabei helfen, bei der Nutzung von KI-Software die Kontrolle über ihre eigenen Daten zu behalten und bei Bedarf zwischen verschiedenen KI-Anbietern zu wechseln.

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Die großen KI-Labore bestreiten stets, Kundendaten zum Training ihrer KI-Modelle zu nutzen. In einer Videokonferenz mit Analysten sagte Karp dennoch, Unternehmen zahlten Geld dafür, dass ihr Wissen in KI-Modelle eingebracht werde, so dass damit ein konkurrierendes Geschäft aufgebaut werden könne.

Palantir hebt Umsatzprognose an

Die Palantir-Aktie gewinnt im nachbörslichen Montagshandel an der NASDAQ 14,97 Prozent auf 144,45 US-Dollar. Das Unternehmen hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und übertraf mit seiner Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.net