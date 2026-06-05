Software Service öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Software Service äußerte sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 361,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software Service 328,82 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 14,93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Software Service 11,10 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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