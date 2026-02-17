DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.180 +0,4%Euro1,1844 -0,1%Öl67,63 +0,4%Gold4.934 +1,1%
Software-Unternehmen Intershop legt Zahlen für 2025 vor

18.02.26 05:49 Uhr
JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Software-Unternehmens Intershop (INTERSHOP Communications) legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor. In den ersten Quartalen hatte das Unternehmen unter der Investitionszurückhaltung seiner Kunden gelitten. Intershop ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihren Internethandel abwickeln können. Unter dem Strich stand nach drei Quartalen im vergangenen Jahr ein Verlust nach Steuern von 1,7 Millionen Euro.

Der neue Vorstandschef Markus Dränert wird darüber berichten, ob sich der negative Trend fortgesetzt hat und wie die Aussichten für dieses Jahr sind. Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Die Geschäftsentwicklung der börsennotierten Intershop AG, die sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert, schwankt seit Jahren stark./rot/DP/he

