Softwareanbieter Nemetschek erhöht Dividende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) will seine Dividende erneut erhöhen. Nach 0,48 Euro je Aktie ein Jahr zuvor sollen Aktionäre nun eine Ausschüttung von 0,55 Euro erhalten, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Sofern die Hauptversammlung zustimmt, würde die Ausschüttungssumme von 55,4 Millionen Euro auf 63,5 Millionen Euro steigen. Es sei die zwölfte Dividendenanhebung in Folge, hieß es vom Unternehmen. Gemessen am aktuellen Kursniveau von fast 112 Euro liegt die Dividendenrendite bei rund einem halben Prozent. Bei Wachstumsunternehmen aus dem Technologiebereich sind niedrige Dividendenrenditen üblich.

Nemetschek hatte im Januar bereits vorläufige Geschäftszahlen zu 2024 bekannt gegeben. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwarehersteller erzielte auch dank einer Übernahme ein Umsatzplus von 17 Prozent auf 996 Millionen Euro. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 29 bis 30 Prozent betragen. Ohne den Zukauf GoCanvas gerechnet, erreichte sie 30 bis 31 Prozent./men/mis