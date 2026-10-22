SAP-Aktie auf Hoch seit Januar: Cloud-Geschäft wächst stärker als erwartet

Softwarekonzern im Blick

22.10.26 08:39 Uhr

Die Quartalszahlen von SAP sind veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen der Gewinn je Aktie und der Umsatz - und die Frage, ob der Softwarekonzern die Prognosen der Analysten erfüllt hat.

• Die Reaktion an der Börse ist gemischt: Die SAP-Aktie im Heimatmarkt reagiert noch nicht, während die ADRs an der NASDAQ bei XXX gehandelt werden.

• Der tatsächliche Gewinn je Aktie lag bei XXX Euro, was die Erwartungen von 1,81 Euro übertraf, während der Umsatz mit XXX Euro die Prognosen von 10,10 Milliarden Euro nicht erreichte.

• SAP hat am 21. Oktober 2026 die Quartalszahlen für das dritte Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht, wobei der Fokus auf Gewinn je Aktie und Umsatz lag.

SAP hat seine Cloud-Erlöse und das operative Ergebnis im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Walldorfer Software-Konzern schloss mehr Cloudverträge ab als von Analysten prognostiziert und zeigte sich beim Cloud-Umsatz für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Das obere Ende der Prognosespanne für das währungsbereinigte Wachstum rückt damit in Reichweite. Der Ausblick für den operativen Gewinn, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, wurde bestätigt. Konzernchef Christian Klein sprach von einem „ausgezeichneten dritten Quartal“.

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SAP steigert Cloud-Umsatz und operative Marge

Der Cloud-Umsatz stieg im Quartal währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 6,59 Milliarden Euro gerechnet. Insgesamt legte der Konzernumsatz in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis auf Non-IFRS-Basis wuchs währungsbereinigt um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen von 2,94 Milliarden Euro.

Die operative Marge verbesserte sich auf 29,5 Prozent nach 28,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 29,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal hatte die Marge noch unter höheren Kosten gelitten. Finanzchef Dominik Asam zufolge überschritt SAP damit erstmals in einem Quartal sowohl die Marke von zehn Milliarden Euro Umsatz als auch die von drei Milliarden Euro beim bereinigten Betriebsergebnis. Asam wertete dies als Beleg für die Stärke und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Cloud-Auftragsbestand übertrifft Analystenerwartungen

Der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die für die kommenden zwölf Monate erwarteten Erlöse aus bestehenden Cloudverträgen abbildet, stieg währungsbereinigt um 26 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Nominal betrug das Wachstum 28 Prozent. Analysten hatten mit einem währungsbereinigten Plus von 24,6 Prozent gerechnet. Die Kennziffer gilt als wichtiger Indikator für die künftige Umsatzentwicklung, da sie einen wesentlichen Teil der in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Cloud-Erlöse erfasst.

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SAP profitierte im dritten Quartal unter anderem davon, dass einige Kunden ihre finanziellen Schwierigkeiten überwunden hatten und Umsätze aus mehreren Vorquartalen nachholten. Zudem trugen die in diesem Jahr übernommenen Unternehmen Reltio, Dremio und Prior Labs zum Wachstum bei.

SAP sieht Cloud-Umsatz am oberen Ende der Prognose

Für das laufende Jahr sieht SAP die Cloud-Erlöse nun am oberen Ende der Prognosespanne. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent. Damit würde der Cloud-Umsatz am oberen Ende der bisherigen Erwartungen liegen. Im Vorjahr hatte das Wachstum 26 Prozent betragen. Auch die Summe der Umsätze aus Cloudprodukten und herkömmlichen Softwarelizenzen dürfte sich günstiger entwickeln als bislang angenommen.

Den Ausblick für das bereinigte Betriebsergebnis bestätigte SAP. Der Konzern erwartet weiterhin einen währungsbereinigten Anstieg um 13 bis 17 Prozent auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro. Für das kommende Jahr rechnet SAP derzeit mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums gegenüber dem laufenden Jahr.

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Finanzchef Asam verwies zugleich auf Risiken im Schlussquartal. Üblicherweise entfällt rund die Hälfte der jährlichen Buchungen auf das vierte Quartal. Eine schwache Wirtschaftsstimmung könnte deshalb die Entwicklung belasten und sich auch auf die Wachstumsperspektiven für das kommende Jahr auswirken.

SAP-Aktie erreicht weiteren Höchststand seit Januar

Die SAP-Aktie zeigt sich am Donnerstag trotz der Schwäche am Gesamtmarkt robust. Nach den deutlichen Gewinnen auf XETRA am Vortag legten die Papiere vorbörslich auf Tradegate um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro zu. Damit erreichten sie einen weiteren Höchststand seit Januar. Während KI-Werte erneut unter Druck standen, kam dies Softwareaktien tendenziell zugute.

Auch Analysten reagierten positiv auf die Quartalszahlen. Nicolas David von Oddo BHF hob sein Kursziel für SAP nach der aus seiner Sicht weiterhin starken Geschäftsentwicklung im dritten Quartal auf 242 Euro an. Er verwies insbesondere auf das deutliche Wachstum des Current Cloud Backlog und darauf, dass SAP beim Cloud-Umsatz für das Gesamtjahr nun das obere Ende der Prognosespanne anstrebt.

Jefferies bestätigte unterdessen die Kaufempfehlung „Buy“ mit einem Kursziel von 220 Euro. Analyst Charles Brennan bezeichnete die Geschäftsentwicklung als unbestreitbar stark und hob hervor, dass SAP auf den ersten Blick durchweg positiv überrascht habe. Die Zahlen unterstrichen die Dynamik der Cloud-Transformation und entkräfteten aus seiner Sicht die Sorgen, Künstliche Intelligenz könnte das Kerngeschäft des Softwarekonzerns grundlegend beeinträchtigen. Für die zuletzt gut gelaufene Aktie sah er allerdings keine Anzeichen für eine Trendumkehr.

Die SAP-Aktie hatte sich seit ihrem Tief im Juli bei weniger als 130 Euro deutlich erholt und seitdem mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Zuvor hatten Sorgen über die zunehmende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz traditionelle Softwareanbieter belastet. Die jüngsten Geschäftszahlen und die positiven Analystenkommentare geben der Erholung weiteren Rückenwind.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von DOW JONES und dpa-AFX