SAP-Aktie zieht an: Cloud-Geschäft wächst stärker als erwartet

Softwarekonzern im Blick

21.10.26 22:42 Uhr

Die Quartalszahlen von SAP sind veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen der Gewinn je Aktie und der Umsatz - und die Frage, ob der Softwarekonzern die Prognosen der Analysten erfüllt hat.

• Die Reaktion an der Börse ist gemischt: Die SAP-Aktie im Heimatmarkt reagiert noch nicht, während die ADRs an der NASDAQ bei XXX gehandelt werden.

• Der tatsächliche Gewinn je Aktie lag bei XXX Euro, was die Erwartungen von 1,81 Euro übertraf, während der Umsatz mit XXX Euro die Prognosen von 10,10 Milliarden Euro nicht erreichte.

• SAP hat am 21. Oktober 2026 die Quartalszahlen für das dritte Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht, wobei der Fokus auf Gewinn je Aktie und Umsatz lag.

SAP hat seine Cloud-Erlöse und die operative Marge im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Walldorfer Software-Konzern zeigte sich zudem optimistischer und sieht das Cloud-Wachstum nun am oberen Ende der Prognosespanne. Der Ausblick für den operativen Gewinn, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, wurde bestätigt. Der Cloud-Auftragsbestand fiel höher aus als von Analysten prognostiziert.

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SAP steigert Cloud-Umsatz und operative Marge

Der Cloud-Umsatz stieg im Quartal währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 6,59 Milliarden Euro gerechnet. SAP verwies auf nachgeholte Umsätze mit Kunden, die ihre finanziellen Schwierigkeiten überwunden haben, sowie auf Beiträge von drei Übernahmen aus diesem Jahr.

Das Betriebsergebnis auf Non-IFRS-Basis legte währungsbereinigt um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu. Hier hatte die Prognose auf 2,94 Milliarden gelautet. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 29,5 von 28,3 Prozent gegenüber einer Markterwartung von 29,1 Prozent. Im zweiten Quartal hatte die Marge unter höheren Kosten gelitten.

Cloud-Auftragsbestand übertrifft Analystenerwartungen

Der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf ein Jahr beziffert, stieg währungsbereinigt um 26 Prozent und hielt damit das Tempo des Vorquartals. Analysten hatten mit 24,6 Prozent Wachstum gerechnet.

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SAP sieht Cloud-Umsatz am oberen Ende der Prognose

Für das laufende Jahr prognostiziert SAP weiterhin eine leichte Abschwächung des CCB-Wachstums gegenüber der Rate von 25 Prozent aus dem Vorjahr. Die Cloud-Erlöse sieht der Konzern nun aber am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent entspräche. Im Vorjahr hatte das Wachstum bei 26 Prozent gelegen. Das Betriebsergebnis soll währungsbereinigt um 13 bis 17 Prozent auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro steigen.

SAP-Aktie: US-amerikanische ADRs legen nach Zahlen zu

An der Börse kann die am Heimatmarkt gelistete SAP-Aktie noch nicht auf die veröffentlichten Zahlen reagieren, die ADRs an der NASDAQ zeigen aber ein Plus von 5,34 Prozent auf 245,01 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von DOW JONES