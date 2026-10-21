SAP-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz über Erwartungen – Cloud-Auftragsbestand enttäuscht leicht
Die Quartalszahlen von SAP sind veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen der Gewinn je Aktie und der Umsatz - und die Frage, ob der Softwarekonzern die Prognosen der Analysten erfüllt hat.
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SAP hat am 21. Oktober 2026 die Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Im Fokus stehen der Gewinn je Aktie und der Umsatz des Softwarekonzerns.
SAP übertrifft Erwartungen beim Gewinn je Aktie
Beim Gewinn je Aktie hatten 16 Analysten im Schnitt mit 1,81 Euro gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte SAP einen Gewinn je Aktie von 1,72 Euro erzielt. Tatsächlich belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,96 Euro. Damit übertraf SAP die Erwartungen der Analysten.
SAP-Umsatz liegt über den Markterwartungen
Auch beim Umsatz hatten die Experten mit einem Wachstum gerechnet, sie hatten durchschnittlich Erlöse von 10,10 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Tatsächlich erzielte der Konzern einen Umsatz von 10,27 Euro. Damit konnte SAP die durchschnittlichen Markterwartungen leicht übertreffen.
Cloud-Auftragsbestand bleibt hinter den Erwartungen zurück
Der Cloud-Auftragsbestand beläuft sich auf 24,1 Milliarden Euro. Dies entspricht einem währungsbereinigten Wachstum von 26 Prozent, womit der Wert leicht unter der Erwartung von 24,5 Milliarden Euro lag.
SAP-Aktie: US-amerikanische ADRs legen nach Zahlen zu
An der Börse kann die am Heimatmarkt gelistete SAP-Aktie noch nicht auf die veröffentlichten Zahlen reagieren, die ADRs an der NASDAQ zeigen aber ein Plus von 5,34 Prozent auf 245,01 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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