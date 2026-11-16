Aktien von Micron, Arm und Super Micro tiefer: KI-Ausverkauf trifft auch Speicherwerte

Sog aus Asien

Der Ausverkauf bei KI-Werten erreicht Micron, Arm und Super Micro, doch ist es NVIDIA, die Zinsen oder die Regulierung, die den Druck wirklich treiben?

• Die Unsicherheit bezüglich steigender Zinsen und möglicher Regulierungsschritte, insbesondere im Chip-Sektor, belastet die Marktstimmung zusätzlich, während Micron trotz starker Quartalszahlen durch einen Gerichtsbeschluss Gegenwind erfährt.

• Asiens Tech-Börsen, insbesondere in Taiwan und Südkorea, beeinflussen die US-Tech-Aktienmärkte negativ, vor allem im Vorfeld von NVIDIA-Zahlen und durch den Rücktritt des NVIDIA-Chefs.

Asiens Tech-Börsen geben den Ton an

Zinsfantasie und Regulierung belasten zusätzlich

Ein Gerichtsbeschluss bringt Micron eigenen Gegenwind

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Micron, Arm und Super Micro geben heute an der NASDAQ kräftig nach. Für Micron geht es zeitweise um 7,05 Prozent auf 723,46 Dollar nach unten, während Arm 8,17 Prozent und Super Micro 5,90 Prozent verlieren.

Ein erneuter Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten aus Asien greift auf die USA über, kurz vor den Zahlen von NVIDIA. Bei Micron kommen Zinssorgen und ein Rechtsstreit hinzu, trotz kräftig gewachsener Geschäftszahlen.

Asien und NVIDIA setzen den Ton

Der Druck kam zuerst aus Asien. Die Technologieindizes in Taiwan und Südkorea gaben vor den NVIDIA-Zahlen nach, und die Indizes in Südkorea, Shanghai und Japan schlossen deutlich tiefer.

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NVIDIA steht im Zentrum, weil der Konzern am Freitag die längste wöchentliche Verlustserie seit Oktober 2012 verbucht hatte, nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Konzernchef und aus dem Verwaltungsrat. Zudem steht der Börsengang von Anthropic bevor. Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya sagt, Anleger, die Anthropic kaufen, könnten im Gegenzug bestehende Tech-Positionen verkaufen; ein erfolgreiches Debüt hebe daher nicht automatisch jede KI-Aktie.

Zinsfrage und Regulierungssorgen

Hinzu kommt die Zinsfrage. Laut CME FedWatch preist der Markt eine Zinserhöhung im Dezember vollständig ein, nach Inflationsdaten, die heißer als erwartet ausfielen. Die Wahrscheinlichkeit eines größeren Schritts von 50 Basispunkten liegt bei rund 8 Prozent. Am Mittwoch erscheinen die Protokolle der Oktober-Sitzung der Fed, die laut Bank of America Global Research eine tiefere Spaltung zeigen dürften, als das 10:2-Votum für unveränderte Zinsen nahelegt.

Parallel wächst die Sorge vor Regulierung. Kathleen Brooks von XTB sieht den Auslöser des Ausverkaufs in der Befürchtung, strengere Gesetze zu Chip-Verkäufen nach China könnten zu geringeren Ausgaben für Chips und Rechenzentren führen.

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Beides sind Umfeldrisiken, die sich mit einzelnen Unternehmenszahlen kaum entkräften lassen.

Micron: Starke Bilanz, neuer Rechtsstreit

Die Geschäftszahlen zeigen bei Micron steil nach oben. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf 54,23 Milliarden US-Dollar, nach 11,32 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Für das erste Quartal 2027 stellte Micron 61,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. CEO Sanjay Mehrotra erwartet ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027. Der Analystenkonsens lautet laut TipRanks Strong Buy, 28 von 29 Analysten stufen mit Buy ein. Das mittlere Kursziel liegt bei 1.624 US-Dollar.

Eigenen Gegenwind bringt ein Gerichtsbeschluss. Richter Noël Wise vom US-Bezirksgericht Nordkalifornien wies am Samstag die Anträge von Samsung, SK hynix und Micron zurück, die Sammelklage wegen mutmaßlicher DRAM-Preisabsprachen nicht zuzulassen. Die Kläger werfen den drei Firmen, die rund 90 Prozent des DRAM-Marktes halten, eine künstliche Verknappung des Angebots vor, die Unternehmen bestreiten Absprachen. Das Gericht stellte klar, damit sei nicht festgestellt, dass Preisabsprachen stattfanden. Die Unternehmen müssen bis 7. Dezember antworten.

Die Klage bedeutet noch kein Urteil, doch sie begleitet die Aktie als zusätzliches Risiko durch die kommenden Verfahrensschritte. Operativ bleibt das Bild stark, nur trägt es im Moment gegen den Marktdruck wenig.

Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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