Siemens Energy-Aktie im Aufwind: GE Vernova-Zahlen zeigen intakte KI-Nachfrage

Sog aus den USA

29.10.26 14:43 Uhr

Der US-Rivale steuert auf einen Auftragsbestand von über 200 Milliarden US-Dollar zu, und plötzlich wirkt der Abgesang auf den KI-Boom bei Siemens Energy verfrüht.

• Die Bank of America sieht die aktuellen Kursrückgänge als übertrieben an und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung, während Branchenanalysten wie Barclays die Margenentwicklung und die Lieferkette kritisch betrachten.

• Die Siemens Energy-Aktie erholt sich nach einem Rückgang um rund 30 Prozent vom Rekordhoch, doch Unsicherheiten bleiben aufgrund von Zweifeln an den KI-Investitionen und steigenden Zinsen, die die Finanzierung erschweren.

• GE Vernova hat im dritten Quartal Aufträge fast verdoppelt und die Prognose für 2026 erneut angehoben, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Kraftwerks- und Netztechnik, insbesondere im Bereich Rechenzentren, hindeutet.

GE Vernova hebt nach einem starken Quartal erneut Prognose für 2026 an

Siemens Energy-Aktie notiert rund 30 Prozent unter Rekordhoch

Bank of America hält Kursrückgang der Aktie für übertrieben

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Die Siemens Energy-Aktie bekommt kräftigen Rückenwind aus den USA: Nach starken Quartalszahlen des Rivalen GE Vernova schloss das Papier am Mittwoch via XETRA mit einem Plus von gut 3,6 Prozent bei gut 133 Euro. Am Donnerstag baut der Titel die Erholung aus und legt im Handelsverlauf um 1,25 Prozent auf 134,92 Euro zu. Die Zahlen aus Cambridge kommen für die Branche zur rechten Zeit. Sie liefern ein starkes Indiz dafür, dass der Ausbau von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Kraftwerks- und Netztechnik weiter antreibt, und das ausgerechnet in einer Phase, in der Anleger genau daran zu zweifeln begonnen hatten.

GE Vernova: Aufträge fast verdoppelt, Prognose erneut angehoben

Im dritten Quartal, das am 30. September endete, sammelte GE Vernova Aufträge über 29,3 Milliarden US-Dollar ein, organisch ein Plus von 96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Treiber war vor allem das Geschäft mit Gasturbinen. Der Auftragsbestand wuchs binnen drei Monaten um 20 Milliarden auf 197 Milliarden US-Dollar und soll im vierten Quartal die Marke von 200 Milliarden überspringen. Der Umsatz kletterte um 27 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar und damit, wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtet, stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Für 2026 peilt der Konzern nun Erlöse von 46,5 bis 47,5 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 45,5 bis 46,5 Milliarden. Wie Reuters meldet, ist es bereits die dritte Anhebung der Umsatzprognose in Folge.

Konzernchef Scott Strazik kündigte an, weiter neue Lösungen für Versorger und Rechenzentrumskunden zu entwickeln, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Genau dieses Umfeld trägt auch Siemens Energy: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, von April bis Juni, erzielte die Sparte Gas Services mit knapp 10 Milliarden Euro einen Rekordauftragseingang, vergleichbar ein Plus von 62 Prozent. Getragen wurde das laut Unternehmen von der Nachfrage aus den USA, einschließlich großer Aufträge rund um Rechenzentren. Der Auftragsbestand des Konzerns stieg auf den Rekordwert von 162 Milliarden Euro, nach 136 Milliarden ein Jahr zuvor. Die Zahlen von GE Vernova legen nahe, dass dieser Nachfragestrom auch über den Sommer hinaus nicht abgerissen ist.

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Siemens Energy-Aktie liegt weiter rund 30 Prozent unter dem Rekordhoch

Dass die Börse solche Erfolgsmeldungen nicht vorbehaltlos feiert, zeigt die Aktie von GE Vernova selbst, die nach den Zahlen nachgab. Auch bei Siemens Energy startet die Erholung von einem gedrückten Niveau. Ihr Allzeithoch hatte die Aktie im April bei 191,66 Euro markiert, getragen vom KI-Strombedarf und einer Ende April angehobenen Prognose. Trotz der Gewinne der vergangenen Tage notiert das Papier noch rund 30 Prozent darunter. Seither haben sich zwei Sorgen festgesetzt: Zum einen wachsen die Zweifel, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne am Ende rechnen. Zum anderen verteuern steigende Zinsen die Finanzierung neuer Rechenzentren, was Mitte Oktober einen kräftigen Abverkauf bei KI-nahen Werten befeuerte.

Zusätzlichen Gegenwind lieferte am 20. Oktober eine Branchenstudie von Barclays. Analyst George Featherstone schrieb, die Lieferkette müsse sich von ihrer „vermeintlich unbegrenzten Fähigkeit“ verabschieden, Preise zu erhöhen und Margen auszuweiten. Neben Siemens Energy nannte er ausdrücklich Siemens, ABB und Schneider Electric. Auch das Management selbst bremst die Erwartungen an das Schlussquartal: Im Pre-Close-Call Ende September kündigte Siemens Energy an, dass der Auftragseingang bei Gas Services im vierten Geschäftsquartal unter den außergewöhnlich starken Vorquartalen liegen werde, und verwies auf die zeitliche Verteilung von Projekten. Investor-Relations-Chef Tobias Hang betonte zugleich, Rechenzentren seien ein wichtiger zusätzlicher Treiber, aber nicht das Fundament des Ausblicks.

Bank of America hält die Sorgen für übertrieben

Rückendeckung erhält die Aktie dagegen von der Bank of America. Wie am Mittwoch bekannt wurde, bleibt die US-Bank bei ihrer Kaufempfehlung „Buy“ und hält den Kursrückgang für überzogen. Die Bewertung spiegele übermäßig pessimistische Annahmen zur Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor wider. Zudem erstrecke sich der steigende Strombedarf zunehmend auf weitere Marktsegmente, der US-Markt entwickle sich zum wichtigen Wachstumsmotor für das Neugeschäft. Dieselbe Einstufung bestätigten die Analysten auch für Prysmian und Schneider Electric. Damit stehen sich zwei Lesarten gegenüber: Barclays sieht die Preissetzungsmacht der Zulieferer schwinden, die Bank of America sieht im Kurs bereits zu viel Pessimismus eingepreist.

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Jahreszahlen voraus: Darauf sollten Anleger achten

Die Zahlen von GE Vernova nehmen der Debatte um ein abruptes Ende des KI-Investitionszyklus vorerst etwas Schärfe, ersetzen aber nicht den Blick auf das eigene Zahlenwerk. Am 5. August hatte Siemens Energy für das Geschäftsjahr 2026 eine Ergebnismarge vor Sondereffekten am oberen Ende der Spanne von 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. Der nächste belastbare Datenpunkt ist der 11. November: Dann legt der Konzern die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr vor, dazu den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027, neue Ziele für 2030 und einen aktualisierten Rahmen für die Kapitalallokation. Entscheidend wird, wie stark der angekündigte Rückgang beim Auftragseingang im Gasgeschäft ausfällt und ob die Preissetzungsmacht hält, die Barclays infrage stellt.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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