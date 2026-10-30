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Sog der Technologiewerte

D-Wave-Aktie im Abgabesog von Google-Mutter Alphabet: Sektorschwäche oder hausgemachte Zweifel?

D-Wave-Aktie im Abgabesog von Google-Mutter Alphabet: Sektorschwäche oder hausgemachte Zweifel?

Quantenwerte rutschen im Sog der Technologiebranche ins Minus, doch die Aktie von D-Wave hat eigene offene Fragen vor den nächsten Zahlen.

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  • Quantenwerte geben gemeinsam nach, doch ein Auslöser allein erklärt es nicht
  • Neue Partnerschaft und Preis stehen bislang ohne Erlösbeleg da
  • Eine Sammelklage und ein enger Zahlentermin prägen das Bild
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Quantenwerte folgen der Technologiebranche nach unten

Nachdem die Quantenwerte bereits am Vortag Verluste erlitten, setzt sich die Schwäche am Freitag fort. Die D-Wave Quantum-Aktie gibt am Freitag an der NASDAQ zeitweise um 7,05 Prozent auf 10,75 US-Dollar nach. Laut Trading-Treff liegt die Schwäche am Technologieumfeld nach den Alphabet-Zahlen, das auch andere Quantenwerte erfasst. So geht es für die Rigetti Computing-Aktie 7,42 Prozent abwärts auf 11,17 US-Dollar und die IonQ-Aktie fällt zweitweise um 7,99 Prozent auf 29,15 US-Dollar, während die Quantum Computing-Aktie 3,84 Prozent auf 6,56 US-Dollar verliert. Trading-Treff ordnet ein, die Schwäche sei sektorweit und nicht D-Wave-spezifisch.

Eine Bewegung, die der Sektor trägt, sagt noch nichts über die Lage des einzelnen Unternehmens. Für D-Wave rücken deshalb die eigenen Belege in den Mittelpunkt: Aufträge, Umsätze und Finanzierung.

D-Wave Quantum: Kooperation und Preis ohne Erlöse

Am Mittwoch teilte D-Wave mit, eine nicht bindende Absichtserklärung mit LG CNS unterzeichnet zu haben. Sie zielt auf Quantencomputing für Optimierungsaufgaben in Südkorea und international, etwa in Fertigung, Telekommunikation, Finanzen und Handel, und soll Projekte vom Pilotstadium in die Produktion führen. Zudem gewann der Kunde Shionogi einen Preis der NEDO Challenge für Forschung zu Quantencomputing in der Wirkstoffentwicklung. Laut der begutachteten Studie waren 97 Prozent der vom quantenunterstützten Modell erzeugten Molekülrepräsentationen chemisch gültig, beim klassischen Modell 73 Prozent. Trading-Treff weist darauf hin, dass beides noch keine Erlöse belege.

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Die Basis dafür zeigt der Bericht zum zweiten Quartal vom 6. August. Der Umsatz lag bei 3,1 Millionen US-Dollar und damit praktisch auf Vorjahresniveau. Die Bruttomarge sank auf 55,4 Prozent nach 63,8 Prozent. Das Wachstum steckt bislang in den Auftragseingängen: Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Bookings auf 35,5 Millionen US-Dollar, darunter ein Systemverkauf über 20 Millionen US-Dollar. Dessen Umsatz erfasst D-Wave erst in späteren Quartalen. Die Aufträge müssen sich also noch in Umsatz niederschlagen. Bis dahin stützen MOU und Preis die Geschäftsaussichten, aber noch nicht die Bilanz.

Ausblick für D-Wave Quantum-Aktie: Sammelklage und Analystenbild setzen Kursmaßstäbe

Dazu kommt ein juristisches Risiko. Gegen D-Wave läuft eine Wertpapier-Sammelklage, die laut der Kanzlei Glancy Prongay Wolke & Rotter am 15. Oktober 2026 eingereicht wurde und den Zeitraum von Februar bis August 2026 umfasst. Die Klage wirft dem Unternehmen vor, die Geschäfts- und Finanzaussichten seien übertrieben dargestellt worden. Eine Klasse ist nicht zertifiziert, die Vorwürfe sind nicht gerichtlich festgestellt. Anträge auf die Rolle des Lead Plaintiff, also des federführenden Klägers, sind bis zum 15. Dezember 2026 möglich.

Die Analysten sehen das Papier überwiegend positiv. Der Konsens lautet Strong Buy: Von 14 Analysten vergeben 13 die Einstufung Buy, bei einem Hold und keinem Sell. Das mittlere Kursziel beträgt 36,23 US-Dollar, die Untergrenze liegt bei 22 US-Dollar. Damit liegt sogar die niedrigste Marke über dem aktuellen Kurs, und das mittlere Ziel entspricht mehr als dem Dreifachen davon.

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Der nächste feste Beobachtungspunkt ist der Zahlentermin: D-Wave legt die Ergebnisse zum dritten Quartal am 10. November 2026 vor Börsenbeginn vor. Dann zeigt sich, ob die Aufträge aus dem ersten Halbjahr in Umsatz münden und wie sich Kosten und Liquidität entwickeln.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, T. Schneider / shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
21.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG

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