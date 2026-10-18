Solara Active Pharma Sciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Solara Active Pharma Sciences hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,92 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,360 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Solara Active Pharma Sciences
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Solara Active Pharma Sciences
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen