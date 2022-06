Solaranlagen-Ausschreibung unterzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngste Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments zum Gebotstermin 1. Juni 2022 war unterzeichnet. Wie die Bundesnetzagentur mitteile, wurden bei einer ausgeschriebenen Menge von 1.126 Megawatt (MW) 116 Gebote mit einem Volumen von 714 MW eingereicht. 109 Gebote mit einem Umfang von 696 MW wurden bezuschlagt.

Als Hauptgrund für die Unterzeichnung sieht die Agentur die Erhöhung des Ausschreibungsvolumens in diesem Jahr auf 3.600 MW. 2021 sei mit 1.850 MW nur gut die Hälfte ausgeschrieben worden. Regional betrachtet entfällt das weitaus größte bezuschlagte Volumen auf Gebote mit Standorten in Bayern (399 MW, 64 Zuschläge), gefolgt von Standorten in Schleswig-Holstein (72 MW, sechs Gebote) und Niedersachsen (45 MW, sieben Gebote).

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen laut Mitteilung zwischen 4,87 Cent und 5,69 Cent/Kilowattstunde (ct/kWh). Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert liegt bei 5,51 ct/kWh und damit über dem Wert der Vorrunde (5,19 ct/kWh).

Es mussten sechs Gebote aufgrund von Formfehlern vom Verfahren ausgeschlossen werden, so die Bundesnetzagentur. Ein Gebot durfte nicht berücksichtigt werden, da das Kontingent für Acker- oder Grünlandflächen des benannten Bundeslandes bereits ausgeschöpft war.

Die nächste Ausschreibungsrunde für Solaranlagen des ersten Segments soll am 1. November 2022 stattfinden.

