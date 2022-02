Solarbranche erwartet 2022 Wachstumsschub bei der Nachfrage

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Solarbranche erwartet 2022 einen Wachstumsschub bei der Nachfrage infolge gestiegener Gas- und CO2-Preise. Durch Nachrüstung einer Gas- oder Ölheizung mittels Solarkollektoren lasse sich der Energieverbrauch einer Heizung deutlich senken, erklärten der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW).

Nach einer jüngst vom Meinungsforschungsinstitut Yougov im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) durchgeführten Repräsentativbefragung planten in den kommenden drei Jahren rund 1,9 Millionen Eigenheimbesitzer in Deutschland die Anschaffung einer Solaranlage für die Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung.

2021 wurden den Verbänden zufolge rund 81.000 neue Solarwärmeanlagen in Deutschland installiert. Die Nachfrage nach Solarheizungen habe damit auf dem Vorjahresniveau gelegen. Die Bundesregierung fördere die Errichtung einer Solarheizung mit bis zu 45 Prozent ihrer Anschaffungs- und Installationskosten. Die Förderung von Solarheizungen im Gebäudebestand durch das Bundesamt für Wirtschaft (Bafa) seien von der jüngsten Fördersperre des Bundeswirtschaftsministeriums nicht betroffen, hoben BHD und BSW hervor.

Mit Blick auf die ambitionierten Klimaziele der neuen Bundesregierung komme es nun nach übereinstimmender Auffassung von BDH und BSW darauf an, dass eine unterbrechungsfreie Förderung sichergestellt und damit das Potenzial zur Hybridisierung von Heizungsanlagen in Kombination mit der Solarthermie auch langfristig unterstützt werde. Insgesamt seien in Deutschland derzeit rund 2,5 Millionen Solarwärmesysteme in Betrieb.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 03:47 ET (08:47 GMT)