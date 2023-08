SolarEdge Aktie News: SolarEdge zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

SolarEdge im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SolarEdge. Die SolarEdge-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 200,67 USD.

Die SolarEdge-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 200,67 USD. Der Kurs der SolarEdge-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,47 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 197,01 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 757.893 SolarEdge-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 345,79 USD markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,31 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 190,15 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SolarEdge-Aktie.

Am 01.08.2023 hat SolarEdge in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 991,29 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 655,08 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,84 USD je SolarEdge-Aktie.

