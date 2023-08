SolarEdge Aktie News: SolarEdge fällt am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SolarEdge. Die Aktionäre schickten das Papier von SolarEdge nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 187,42 USD.

Werte in diesem Artikel

Die SolarEdge-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 187,42 USD ab. Das Tagestief markierte die SolarEdge-Aktie bei 186,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 191,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 406.168 SolarEdge-Aktien umgesetzt.

Bei 345,79 USD erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SolarEdge-Aktie mit einem Kursplus von 84,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,69 USD. Dieser Wert wurde am 04.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SolarEdge-Aktie 0,39 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SolarEdge am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 USD gegenüber 0,95 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SolarEdge mit einem Umsatz von insgesamt 991,29 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 727,77 USD erwirtschaftet worden waren, um 36,21 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den SolarEdge-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SolarEdge-Aktie

Goldman Sachs: 20 Aktien mit deutlichem Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger

Plug Power-Aktie, NEL ASA-Aktie & Co: Mehr Tempo für grüne Energie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys