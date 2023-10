SolarEdge Aktie News: SolarEdge mit herben Abschlägen am Freitagnachmittag

Blick auf SolarEdge-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SolarEdge. Die SolarEdge-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 26,6 Prozent auf 83,62 USD nach.

Der SolarEdge-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 26,6 Prozent auf 83,62 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SolarEdge-Aktie bisher bei 72,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.730.966 SolarEdge-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,79 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die SolarEdge-Aktie damit 75,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,37 USD ab. Der derzeitige Kurs der SolarEdge-Aktie liegt somit 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SolarEdge veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,62 USD gegenüber 0,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 991,29 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SolarEdge einen Umsatz von 727,77 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,95 USD je Aktie belaufen.

