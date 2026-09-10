Infineon-Aktie tiefer: Was die Erweiterung der SolarEdge-Kooperation für Anleger bedeutet

SolarEdge-Kooperation

10.09.26 11:17 Uhr

Der Münchener Halbleiterkonzern Infineon erweitert die Zusammenarbeit mit SolarEdge. Das müssen Anleger jetzt wissen.

• Analysten bewerten die Infineon-Aktie insgesamt positiv mit einem "StrongBuy"-Konsens, obwohl es auch einzelne kritische Stimmen gibt; die Entwicklung der neuen Schutztechnik wird als wichtiger Faktor für das zukünftige Wachstum gesehen.

• Die neue Schutztechnik basiert auf Infineons SiC-JFET-Technologie und adressiert technische Herausforderungen bei der Fehlerabschaltung in Hochvolt-Gleichstromarchitekturen, was für mehr Sicherheit und Effizienz sorgt.

• Infineon erweitert seine Zusammenarbeit mit SolarEdge Technologies, um halbleiterbasierte Schutztechnik für 800-Volt-Gleichstrom-Rechenzentren zu entwickeln, um Fehler schnell und effizient zu isolieren.

Neue Schutztechnik soll Stromausfälle in KI-Rechenzentren verhindern

Kooperation baut auf einer Solid-State-Transformer-Partnerschaft auf

Analystenhäuser bewerten die Infineon-Aktie nach der Ankündigung uneinheitlich

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Infineon hat die Zusammenarbeit mit SolarEdge Technologies ausgeweitet und entwickelt künftig gemeinsam halbleiterbasierte Schutztechnik für Gleichstrom-Rechenzentren mit 800-Volt-Architektur. Die Ankündigung fällt in eine Woche dichter Analystenkommentare zur Infineon-Aktie mit gegenläufigen Einstufungen. Anleger fragen sich, was der Ausbau des Rechenzentrumsgeschäfts für die Perspektiven des Halbleiterkonzerns bedeutet.

Schutztechnik für 800-Volt-Rechenzentren

Infineon Technologies hat die Zusammenarbeit mit SolarEdge Technologies, einem auf DC-gekoppelte Energietechnik spezialisierten Anbieter von Solarwechselrichtern und Speicherlösungen, ausgeweitet. Beide Unternehmen wollen künftig gemeinsam halbleiterbasierte Schutztechnik, sogenannte Solid-State Circuit Breaker, für die Gleichstromverteilung in KI- und Hyperscale-Rechenzentren mit 800-Volt-Architektur entwickeln. SolarEdge übernimmt dabei die Führung beim Design der Lösung, während Infineon seine Siliziumkarbid-JFET-Technologie als Kernstück der Schutzeinrichtungen beisteuert.

Die Kooperation adressiert ein technisches Grundproblem der 800-Volt-Gleichstromarchitektur: Anders als Wechselstrom kennt Gleichstrom keinen natürlichen Stromnulldurchgang, weshalb mechanische Schalter beim schnellen Abschalten von Fehlerströmen an ihre Grenzen stoßen. Die neuen Schutzschalter sollen Fehler innerhalb weniger Mikrosekunden ohne mechanische Kontakte unterbrechen, wobei Infineons CoolSiC-JFET-Bauelemente für einen effizienten und robusten Betrieb sorgen sollen.

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Ausbau der SolarEdge-Partnerschaft

Die neue Vereinbarung baut auf der im November vergangenen Jahres angekündigten Solid-State-Transformer-Plattform von SolarEdge mit Infineon-Komponenten auf. Der damals vorgestellte Transformer wandelt Mittelspannung von 13,8 bis 34,5 Kilovolt direkt in Gleichspannung um. Der Wirkungsgrad liegt bei über 99 Prozent, wodurch mehrere Umwandlungsstufen auf eine einzige Lösung reduziert werden. SolarEdge-CEO Shuki Nir erklärte, hochdichte KI-Infrastruktur bei 800 Volt Gleichspannung verlange kompromisslose Effizienz und Schutz zugleich, halbleiterbasierter Schutz ermögliche eine ultraschnelle und verlässliche Fehlerisolierung, ohne die Umwandlungsleistung zu beeinträchtigen.

Andreas Weisl, bei Infineon Executive Vice President und Chief Sales Officer für den Bereich Industrial & Infrastructure, verwies darauf, dass heutige Dateninfrastrukturen anfälliger für elektrische Fehler geworden seien, was intelligentere, schnellere und robustere Verteilsysteme erfordere. Die Kombination aus Infineons SiC-JFET-Technologie und SolarEdges Erfahrung in der finalen Leistungsverteilung solle genau diesen Anforderungen begegnen.

Analysten weitgehend optimistisch für Infineon-Aktie

Der Zeitpunkt der Kooperationserweiterung fällt in eine Phase reger Analystenaktivität rund um die Infineon-Aktie. Seit Wochenanfang haben fünf Analysehäuser ihre Einschätzungen für den Münchener Halbleiterkonzern kundgetan, davon vier mit einer Kaufempfehlung und nur einer Halteempfehlung. So hatte einzig und allein Morgan Stanley-Analyst Lee Simpson seine Einschätzung auf "Hold" geändert und das Kursziel von 81 Euro auf 65 Euro runtergekürzt.

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Insgesamt ist der Analystenkonsens aus insgesamt 15 Stimmen weiterhin sehr optimistisch und kommt auf "StrongBuy". Zwölf Häuser raten zum Kauf, drei zum Halten, keines zum Verkauf. Das mittlere Kursziel beträgt 85,44 Euro. Die Spanne reicht von 59,96 bis 101,93 Euro.

Am Donnerstag zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 56,66 Euro.

Worauf Anleger jetzt achten sollten

Die erweiterte Partnerschaft mit SolarEdge unterstreicht, wie konsequent Infineon sein Geschäft mit KI- und Hyperscale-Rechenzentren ausbaut - einem Wachstumsfeld, das für die mittelfristige Story des Konzerns zunehmend an Gewicht gewinnt. Der überwiegend positive Analystentenor mit StrongBuy-Konsens und Kurszielen bis knapp über 100 Euro spricht für Zuversicht am Markt, auch wenn Morgan Stanleys Abstufung zeigt, dass die Bewertung nicht unumstritten ist. Anleger sollten daher im Blick behalten, wie schnell sich die neue Schutztechnik tatsächlich in konkrete Aufträge und Umsätze übersetzt, erst dann lässt sich beurteilen, ob das Rechenzentrumsgeschäft den erhofften Wachstumsschub liefert oder ob die Kursziel-Spanne von knapp 60 bis über 100 Euro Ausdruck einer noch unsicheren Einschätzung bleibt.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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