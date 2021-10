RWE und PPC gründen Joint Venture für Erneuerbare Energien in Griechenland - RWE-Aktie etwas leichter

PPC Renewables werde neun Solarentwicklungsprojekte mit einer Gesamtleistung von bis zu 940 Megawatt beisteuern, die in der nordgriechischen Region Westmakedonien auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Amyntaio entstehen sollen, teilten beide Unternehmen mit. RWE Renewables habe sich eine Photovoltaik-Projektpipeline in Griechenland von ähnlicher Größe gesichert, um sie in das Joint Venture einzubringen. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Via XETRA verlieren RWE-Aktien zeitweise um 0,22 Prozent auf 31,73 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

