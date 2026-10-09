SolarMax Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

09.10.26 06:35 Uhr

SolarMax Technology ließ sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SolarMax Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

SolarMax Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net