Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SolarMax Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 78,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 30,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,88 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,480 USD erwirtschaftet worden.

SolarMax Technology hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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