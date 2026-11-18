SolarMax Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SolarMax Technology hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,88 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,480 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SolarMax Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 78,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 30,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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