DAX 25.015 -0,6%ESt50 6.265 -0,8%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,63 +1,1%Nas 25.691 -0,6%Bitcoin 57.626 -0,4%Euro 1,1409 ±0,0%Öl 98,4 +4,6%Gold 4.093 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Solartech

DHL und Longi vertiefen Partnerschaft für Erneuerbare Energien - Aktie sinkt

DHL und Longi vertiefen Partnerschaft für Erneuerbare Energien - Aktie sinkt

DHL hat mit dem chinesischen Unternehmen Longi eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Nutzung moderner Solartechnologien und emissionsärmerer Logistik zu intensivieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.74 EUR -0.22 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Ein entsprechendes Memorandum of Understanding, das auf der bestehenden Logistikpartnerschaft beider Unternehmen aufbaut, wurde unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten.

Werbung

Ziel sei, den Einsatz dezentraler Solartechnogien, einschließlich der neuesten Building-Integrated Photovoltaics (BIPV)-Technologie von LONGi - an DHL-Standorten in Europa zu beschleunigen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Solar-plus-Speicher für logistische Anwendungsfälle entwickeln und erneuerbaren Wasserstoff und Konzepte für die Nutzung erneuerbarer Energien erforschen.

Auch soll die DHL-Logistikunterstützung für Longi ausgebaut werden, um die globale Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Derzeit unterstützt DHL das chinesische Unternehmen durch die DHL-Bereiche Express, DHL Global Forwarding (DGF) Ocean Freight sowie DGF Industrial Projects, einschließlich Fabrikumzugs-Services.

Ergänzen sollen diese Initiativen die Logistik-Nachhaltigkeitsstrategie und langfristige Dekarbonisierung der DHL Group in den Segmenten Wind, Solar, Elektrofahrzeuge und Batterien, Batterie- und Energiespeichersysteme, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Stromnetze, alternative Kraftstoffe und Wasserstoff.

Werbung

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 56,72 Euro.

DJG/uxd/kla

DOW JONES

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, AIF

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
09.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK