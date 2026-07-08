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Solenergi Power

Shell-Aktie in Grün: Verkauf von indischem Erneuerbaren-Geschäft an Aditya Birla

Shell-Aktie in Grün: Verkauf von indischem Erneuerbaren-Geschäft an Aditya Birla

Der Energiekonzern Shell verkauft seine indische Tochter Solenergi Power für 1,8 Milliarden US-Dollar an Aditya Birla Renewables.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36.54 EUR 0.81 EUR 2.27 %
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Zu Solenergi gehört auch der Solar- und Windenergieanbieter Sprng Energy. Shell hatte Solenergi Power vor über vier Jahren für 1,55 Milliarden Dollar von Actis erworben, einem in London ansässigen Investor mit Schwerpunkt auf nachhaltige Infrastruktur. Der Käufer Aditya Birla Renewables ist die Plattform für erneuerbare Energien des indischen Mischkonzerns Aditya Birla. Der Schritt spiegele die Fokussierung auf die Anpassung des Portfolios seines Energiegeschäfts wider, teilte Shell mit.

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"Dies ist ein weiterer Schritt zum Aufbau eines stärker fokussierten, wettbewerbsfähigen und resilienten Unternehmens, bei dem die Renditen bis zum Jahr 2030 Jahr für Jahr gesteigert werden sollen", sagte Machteld de Haan, Präsidentin für Downstream, erneuerbare Energien und Energielösungen bei Shell.

Die Transaktion soll laut Shell bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

In London gewinnt die Shell-Aktie zeitweise 2,25 Prozent auf 31,07 Pfund.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Semmick Photo / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.