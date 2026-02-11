Solid Forsakringsaktiebolag Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Solid Forsakringsaktiebolag Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Solid Forsakringsaktiebolag Registered 1,99 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 269,1 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 285,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Solid Forsakringsaktiebolag Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Solid Forsakringsaktiebolag Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Solid Forsakringsaktiebolag Registered Aktie News
Solid Forsakringsaktiebolag Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Solid Forsakringsaktiebolag Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.