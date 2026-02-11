Solid Forsakringsaktiebolag Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

18.07.26 06:35 Uhr

Solid Forsakringsaktiebolag Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Solid Forsakringsaktiebolag Registered 1,99 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 269,1 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 285,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net