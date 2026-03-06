Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt
Airbus beschleunigt im Februar das Tempo und liefert 35 Flugzeuge an Kunden aus, womit die Gesamtzahl im laufenden Jahr auf 54 Maschinen steigt.
Werte in diesem Artikel
Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/flf
DOW JONES
