Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie fällt am ersten Handelstag zurück
Solide Zahlen?

Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt

09.03.26 17:59 Uhr
Bestell-Boom bei Airbus? Flugzeugbauer liefert Dutzende Maschinen aus - Aktie zieht an | finanzen.net

Airbus beschleunigt im Februar das Tempo und liefert 35 Flugzeuge an Kunden aus, womit die Gesamtzahl im laufenden Jahr auf 54 Maschinen steigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
174,48 EUR -1,26 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen.

Wer­bung

Im nachbörslichen Tradegate-Handel zieht die Airbus-Aktie am Montag zeitweise um 0,6 Prozent auf 175,70 Euro an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

DOW JONES

Bildquellen: Airbus Group, Airbus

