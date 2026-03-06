Solide Zahlen?

Airbus beschleunigt im Februar das Tempo und liefert 35 Flugzeuge an Kunden aus, womit die Gesamtzahl im laufenden Jahr auf 54 Maschinen steigt.

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel zieht die Airbus-Aktie am Montag zeitweise um 0,6 Prozent auf 175,70 Euro an.

