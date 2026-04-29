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MTU-Aktie fester: Starkes Militärgeschäft stützt Quartalszahlen

30.04.26 08:24 Uhr
MTU-Aktie legt zu: Zahlen überzeugen - Iran-Konflikt bislang ohne Effekt | finanzen.net

Der Triebwerkshersteller MTU hat im ersten Quartal 2026 noch keine Bremsspuren durch den Iran-Krieg verbucht.

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MTU Aero Engines AG
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Der Umsatz und der bereinigte Gewinn legten im Jahresvergleich zu, insbesondere getragen vom Wachstum im Militärgeschäft. Die Jahresprognose bestätigte der Münchener DAX-Konzern.

"In den Geschäftszahlen des ersten Quartals wirkt sich der Iran-Krieg noch nicht aus", sagte Finanzvorständin Katja Garcia Vila laut der Mitteilung. "Selbstverständlich beobachten wir die Situation fortlaufend. Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern."

Der Umsatz stieg im Zeitraum Januar bis März um 6 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro. Davon entfielen 621 Milliarden auf das Triebwerksgeschäft (OEM) und 1,64 Milliarden Euro auf die zivile Instandhaltung (MRO). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um ebenfalls 6 Prozent auf 320 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 14,2 Prozent nach 14,3 Prozent im Vorjahresquartal. Unter dem Strich stand ein um 3 Prozent höherer bereinigter Konzerngewinn von 229 Millionen Euro in der Bilanz.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 2,22 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 310 Millionen und einem bereinigten Konzerngewinn von 225 Millionen Euro gerechnet.

Für 2026 erwartet MTU weiterhin einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Die sogenannte Cash Conversion Rate (CCR), das Verhältnis von freien Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern, soll auf 45 bis 55 Prozent steigen, nach 39,1 Prozent im vergangenen Jahr.

Via Tradegate zeigt sich die MTU-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,18 Prozent höher bei 282,60 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES

Bildquellen: MTU Aero Engines

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