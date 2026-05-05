DAX24.924 +2,1%Est506.011 +2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,37 -0,3%Nas25.668 +1,4%Bitcoin69.512 +0,7%Euro1,1764 +0,6%Öl102,1 -7,5%Gold4.709 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt zeitweise 25.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken
TeamViewer-Aktie mit kräftigem Plus: Marge steigt trotz Umsatzrückgang TeamViewer-Aktie mit kräftigem Plus: Marge steigt trotz Umsatzrückgang
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Solides Auftaktquartal

Fresenius-Aktie legt zu: Gesundheitskonzern wächst profitabel und bestätigt Jahresziele

06.05.26 16:20 Uhr
Aktie fester: Fresenius überzeugt im ersten Quartal - Gewinnplus und stabiler Ausblick | finanzen.net

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach einem soliden Auftaktquartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
40,30 EUR 0,61 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den Monaten Januar bis März wuchs der DAX-Konzern organisch um 5 Prozent auf 5,744 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 5,81 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert.

Das EBIT vor Sondereinflüssen legte währungsbereinigt um 6 Prozent auf 678 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,8 von 11,6 Prozent vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 682 Millionen Euro EBIT bzw eine Marge von 11,7 Prozent gelautet.

Das Konzernergebnis stieg überproportional zum Umsatz währungsbereinigt um 13 Prozent auf 460 Millionen Euro. Die neue Steuerungskennzahl, das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen, legte währungsbereinigt um 13 Prozent auf 0,82 Euro zu.

Für das laufende Jahr plant Fresenius unverändert mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent. Das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen soll währungsbereinigt weiterhin um 5 bis 10 Prozent wachsen. Die bereinigte EBIT-Marge sieht Fresenius bei rund 11,5 Prozent.

Biopharma-Geschäft treibt Fresenius Kabi im 1. Quartal

Die Fresenius-Sparte Kabi hat im ersten Quartal 2026 einmal mehr von ihrem wachstumsstarken Biopharma-Geschäft profitiert. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 Prozent lag Kabi innerhalb des strukturellen Wachstumsbands von 4 bis 7 Prozent und setzte insgesamt 2,15 Milliarden Euro um. Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger mAbxience beinhaltet, wuchs organisch um 34 Prozent und setzte 238 Millionen Euro um. Hauptumsatztreiber war das Tocilizumab-Biosimilars Tyenne mit einem mit starkem Hochlauf in den USA und Europa sowie die gute Entwicklung der Denosumab-Biosimilars Bomyntra und Conexxence in den USA, wie Fresenius erläuterte. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte Fresenius Kabi zum Jahresauftakt währungsbereinigt um 4 Prozent auf 358 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr stellt der Bad Homburger DAX-Konzern für seine Sparte Kabi weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von 16,5 bis 17,0 Prozent in Aussicht.

Fresenius-Tochter Fresenius Helios steigert Profitabilität im 1. Quartal

Organisch wuchs Helios im ersten Quartal 2026 um 4 Prozent und setzte mit rund 3,5 Milliarden Euro 3 Prozent mehr um als vor einem Jahr. Dabei profitierte die Krankenhaustochter des Bad Homburger DAX-Konzerns nicht zuletzt von höheren Behandlungszahlen in Deutschland und Spanien. Das EBIT stieg, getrieben von Effizienzsteigerungen sowie positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich Versicherte in Deutschland, überproportional um 10 Prozent auf 368 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,5 von 9,8 Prozent im Vorjahr und lag damit am oberen Ende der für das Gesamtjahr 2026 in Aussicht gestellten 10 bis 10,5 Prozent. Beim organischen Umsatzwachstum peilt Fresenius für seine Kliniksparte in diesem Jahr unverändert einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Auf XETRA geht die Fresenius-Aktie zeitweise 0,38 Prozent auf 39,59 Euro nach oben.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Fresenius, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
14:11Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
14:01Fresenius SECo BuyUBS AG
10:01Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14:11Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
14:01Fresenius SECo BuyUBS AG
10:01Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen