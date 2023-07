Kering-Aktie kaum verändert: Kering kann Umsatz im zweiten Quartal entsprechend der Erwartungen steigern

Solides Wachstum

Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg im Rahmen der Markterwartungen verzeichnet.

Im Berichtsquartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2 Prozent auf 5,06 Milliarden Euro, gegenüber 4,97 Milliarden im Vorjahresquartal, und traf damit die Erwartungen der von Factset befragten Analysen von 5,06 Milliarden Euro.

Der Umsatz des Einzelhandelsnetzes stieg im Quartal auf vergleichbarer Basis um 4 Prozent, mit guten Ergebnissen in der Region Asien-Pazifik und Japan und einem soliden Wachstum in Westeuropa. In den USA sei der Umsatz dagegen zurückgegangen, so Kering.

Die Hauptmarke Gucci, die den Großteil zum Konzernumsatz beisteuert, verzeichnete im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis einen Umsatzanstieg von 1 Prozent auf 2,51 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr belief sich der Umsatz auf 10,14 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der wiederkehrenden operativen Gewinn lag bei 2,74 Milliarden Euro, verglichen mit 2,82 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Marge betrug 27 Prozent, während der Nettogewinn sank auf 1,79 Milliarden Euro, verglichen mit 1,99 Milliarden im Vorjahr, so Kering.

"Zusammen mit den bedeutenden organisatorischen Veränderungen, die wir letzte Woche angekündigt haben, um die Steuerung unserer Häuser zu verbessern, sowie den vielen Projekten, die wir in den letzten Monaten bereits auf den Weg gebracht haben, stärken die Entwicklungen des ersten Halbjahres mein Vertrauen in die Zukunftsaussichten von Kering", sagte Chairman und CEO François-Henri Pinault laut der Mitteilung.

Kering erwirbt 30-Prozent-Anteil an der Luxusmarke Valentino

Der Luxusgüterkonzern Kering steigt mit einer Beteiligung von 30 Prozent bei der italienischen Modemarke Valentino ein. Die Kering SA, zu der Luxuslabel wie Gucci und Yves Saint Laurent gehören, teilte am Donnerstag mit, sie erwerbe den Anteil für 1,7 Milliarden Euro in bar.

Im Rahmen der Vereinbarung mit dem Eigentümer, dem Investmentfonds Mayhoola, hat Kering die Option, das gesamte Aktienkapital von Valentino bis spätestens 2028 zu erwerben.

Die Kering-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,06 Prozent im Minus bei 537,10 Euro.

