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Schneider Electric-Aktie dennoch tiefer: Nachfrage nach Energieeffizienz treibt Umsatz

30.04.26 09:44 Uhr
Schneider Electric-Aktie trotzdem leichter: Robuste Nachfrage gleicht schwächere Sparten aus | finanzen.net

Der weltweit rasante Ausbau von KI-Kapazitäten treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
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Die Nachfrage nach Technik zur effizienten Energienutzung, Kühlung und anderer kritischer Ausrüstung wie Serverracks und elektrische Werkzeuge bleibt hoch. Das hilft, trägere Geschäfte im Bereich der Industrieautomatisierung abzufedern. Insgesamt steigerte Schneider Electric laut einer Mitteilung vom Donnerstag den Umsatz im ersten Quartal um fast 5 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - übertraf das Wachstum mit gut 11 Prozent die durchschnittliche Analystenschätzung.

Die Jahresziele bestätigten Konzernchef Olivier Blum. Demnach soll der Umsatz 2026 aus eigener Kraft um 7 bis 10 Prozent wachsen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll auf dieser Basis zwischen 10 und 15 Prozent zulegen.

Im Pariser Handel verliert die Schneider Electric-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,97 Prozent auf 266,20 Euro.

/mis/lew/stk

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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