Solidus Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Solidus Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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