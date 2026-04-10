SolidusGold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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SolidusGold stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
SolidusGold hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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