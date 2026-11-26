Solrom hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 ILS. Im letzten Jahr hatte Solrom einen Gewinn von 0,090 ILS je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Solrom 31,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net