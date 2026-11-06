Solstice Advanced Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

06.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 969,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Solstice Advanced Materials hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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