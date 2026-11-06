Solstice Advanced Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Solstice Advanced Materials hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 969,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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