Solution Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
14.06.26 06:35 Uhr
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Solution Financial hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz wurden 4,2 Millionen CAD gegenüber 3,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung