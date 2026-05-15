SOLV Energy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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SOLV Energy A stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,22 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei SOLV Energy A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 951,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SOLV Energy A 536,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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