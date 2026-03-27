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Sommerflugplan

DHL-Aktie fester: Asien-Europa-Netz vor massivem Ausbau

30.03.26 14:08 Uhr
DHL-Aktie stärker: Mehr Luftfracht Asien-Europa | finanzen.net

Die DHL-Frachttochter DHL Global Forwarding erweitert ihre Luftfrachtkapazitäten zwischen Asien und Europa.

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DHL Group (ex Deutsche Post)
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Wie DHL mitteilte, will DHL Global Forwarding zum Start des Sommerflugplans wöchentliche Boeing-777F-Rotationen zwischen Shanghai-Leipzig und Hongkong-Lüttich aufnehmen, von wo aus die Sendungen in ganz Europa weiterverteilt werden. Auf der Strecke von Lüttich nach Hongkong ist ein Zwischenstopp in Tel Aviv geplant. Die Flüge böten "erhebliche Zusatzkapazitäten" für Kunden von DHL Global Forwarding.

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Daneben bereitet DHL laut Mitteilung weitere Ausweitungen des interkontinentalen Luftfrachtnetzwerks vor. Geplant sei unter anderem eine Steigerung der Transpazifik-Kapazitäten zwischen Südostasien und den USA im weiteren Jahresverlauf. Bei den zusätzlichen Flugkapazitäten sollen die beiden DHL-Töchter Global Forwarding und Express eng zusammenarbeiten.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 44,25 Euro.

DJG/uxd/rio

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25.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
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11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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