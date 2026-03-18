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Sommergeschäft im Blick

Keine Frühlingsgefühle bei Anlegern am Frühlingsanfang: TUI-Aktie bleibt weiter unter Druck

20.03.26 15:17 Uhr
Buchungsangst am Markt: TUI-Aktie bleibt anhaltend unter Druck | finanzen.net

Passend zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März 2026 richtet sich der Blick an den Finanzmärkten verstärkt auf die Tourismusbranche, wobei die Aktie des Branchenprimus TUI eine zentrale Rolle einnimmt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
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• TUI-Aktie unter Druck durch geopolitische Risiken
• Unsicherheit belastet Buchungserwartungen
• Sommergeschäft rückt in den Fokus

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Die TUI-Aktie hat schwierige Handelstage hinter sich. Seit der Eskalation im Nahen Osten ist der Anteilsschein des Reiseriesen kräftig unter Druck geraten, auf Monatssicht haben Anleger einen Verlust von mehr als 19 Prozent in ihren Depots. Auch am Freitag ist am Markt keine Entspannung zu sehen: Auf XETRA sackt die Aktie erneut 1,54 Prozent auf 6,50 Euro ab und entfernt sich damit weiter von ihrem 52-Wochenhoch.

Destinationsunsicherheit schlägt auf Buchungen

Die Spannungen im Nahen Osten lösen eine Welle von Stornierungen vor allem für Reiseziele in der östlichen Mittelmeerregion aus. Reisende verschieben oder canceln geplante Urlaube, weil die Sicherheitslage als ungewiss eingeschätzt wird. Besonders betroffen sind Hotels und Flugangebote entlang der Küstenlinien, die für TUI wesentliche Zielgebiete darstellen. Die sinkende Nachfrage wirkt sich unmittelbar auf die Umsatzprognosen für die kommenden Monate aus.

Frühlingsanfang lenkt Blick auf die Hauptreisesaison

Der Frühlingsbeginn am 20. März rückt zudem die Erwartungen für das Sommergeschäft 2026 in den Anlegerfokus. Analysten verweisen darauf, dass der Frühjahrsbeginn traditionell eine Phase markiert, in der die Buchungszahlen für die Hauptsaison an Dynamik gewinnen.

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Verbessert sich die Sicherheitslage, dürften die Buchungszahlen wieder ansteigen und die Stimmung sich beruhigen. Solange die Spannungen jedoch anhalten, bleibt die TUI-Aktie anfällig für erneute Kursausschläge, die weniger von den tatsächlichen Unternehmenseckdaten als vielmehr von der allgemeinen Risikowahrnehmung am Markt getragen werden.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

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Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
16.03.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
09.03.2026TUI OverweightBarclays Capital
03.03.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
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16.03.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
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03.03.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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