Sommerliche Temperaturen im Süden erwartet - Wolken im Norden

OFFENBACH (dpa-AFX) - Am Freitag können sich die Menschen im Norden Deutschlands auf Wolken und einige Regenschauer einstellen. Sommerliche Temperaturen und Sonne satt sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dagegen im Süden zu erwarten. Im Norden ist mit Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad zu rechnen, im Rest des Landes mit 23 bis 29 Grad. Allgemein sieht die Prognose von Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg ein durchwachsenes Wetter voraus. In Küstennähe kann es laut DWD zu einzelnen Schauern kommen. An der See komme es vereinzelt zu stürmischen Böen. Abends werde es kühler bei Tiefstwerten von 7 bis 14 Grad - in Ostbayern könne es dabei zu Gewittern, Sturmböen und Hagel kommen./xil/DP/zb