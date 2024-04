Sommertemperaturen auch am Sonntag - bis zu 30 Grad im Südosten

OFFENBACH/MAIN (dpa-AFX) - Es bleibt weiterhin sommerlich in Deutschland. "Außergewöhnlich warme Luft" sorgt auch am Sonntag für Höchstwerte zwischen 25 und 30 Grad im Südosten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Für die Nordwesthälfte bis an die Ostsee erwarten die Meteorologen 18 bis 24 Grad. Trocken bleibt es dort aber nicht: Prognosen des DWD zeigten am Morgen schauerartigen Regen, auch vereinzelte kräftige Gewitter mit Starkregen seien "nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich". Tagsüber bleibt es bewölkt und von der Nordsee her breitet sich leichter Regen aus.

Im Südosten hingegen soll es meist trocken und sonnig bleiben. Allerdings könnten dort Saharastaub und Schleierwolken den Himmel trüben. Schwachen bis mäßigen Wind erwartet der Wetterdienst in den meisten Gebieten, an der Nordsee kann es zu steifen Böen kommen./kk/DP/mis